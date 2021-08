Holandia: Stowarzyszenie Dziennikarzy chce wiz dla swych afgańskich współpracowników

Holenderskie Stowarzyszenie Dziennikarzy (NVJ) apeluje do rządu, aby Afgańczycy, którzy pracowali dla holenderskich mediów, a teraz są zagrożeni ze względu na terytorialne zdobycze talibów, mogli uzyskać holenderskie wizy.

NVJ informuje, że afgańscy dziennikarze i lokalni pomocnicy (fixerzy) są obecnie narażeni na duże ryzyko. "W tym tygodniu konsultowaliśmy się z korespondentami i reporterami, którzy pracowali w Afganistanie, i oni widzą, że nadciąga katastrofa" - powiedział portalowi NU sekretarz generalny NVJ Thomas Bruning.

"W porozumieniu z Free Press Unlimited (holenderska organizacja pozarządowa działająca na rzecz wolności prasy - PAP) tworzymy listę ludzi, z którymi współpracowali nasi dziennikarze" - dodał, Bruning zaznaczając, że jeszcze nie wiadomo, ile będzie na niej osób.

NVJ zamierza jeszcze w piątek przekazać swój apel w tej sprawie rządowi oraz parlamentowi.

Jak przypomina NU, rząd bardzo niechętnie udziela azylu Afgańczykom. Kilkuset tłumaczy, którzy pracowali dla Holandii, kwalifikuje się do azylu, ale gabinet premiera Marka Ruttego nie chce rozszerzać tego grona np. o ochroniarzy, prawników czy pracowników logistyki, ponieważ doprowadziłoby to do "niekontrolowanego wzrostu" liczby wniosków o azyl.

W piątek ministerstwo obrony poinformowało, że spośród 273 afgańskich tłumaczy około 110 zostało już sprowadzonych do Holandii wraz z rodzinami.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek