Holandia: Studenci protestują w samej bieliźnie przeciw systemowi pożyczek

„Nauka musi być wolna od długów” - pod takim hasłem rozpoczął się w czwartek w Holandii ogólnokrajowy strajk studentów, którzy krytykują niesprawiedliwy ich zdaniem system kredytów studenckich. Część z nich protestowała w samej bieliźnie, czemu sprzyjają trwające od kilku dni upały.

Narodowy Związek Studentów (LSVb) oraz FNV Jong&United (FNV JU) wezwały partie polityczne do zmiany systemu pożyczek studenckich, tak aby młodzi ludzie mogli studiować bez zadłużania się.

Setki studentów zebrały się na placu Malieveld w Hadze.

"To nasza ostatnia szansa, aby położyć kres niebotycznym długom. Apelujemy do studentów, aby przerwali zajęcia i przyłączyli się do protestu" - powiedział dziennikowi METRO przewodniczący LSVb Lyle Muns.

Część studentów nie zgadza się z postulatami LSVb i FNV JU. Ich zdaniem pożyczki studenckie są po prostu inwestycją w naukę.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek