Holandia: Szef MSZ: należy rozważyć powołanie trybunału ds. zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie

Kraje Zachodu powinny rozważyć powołanie specjalnego trybunału do osądzenia zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie, by zapobiec bezkarności - oświadczył w czwartek holenderski minister spraw zagranicznych Wopke Hoekstra.

W czwartek w Hadze trwa konferencja na temat rozliczenia zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie w trakcie rosyjskiej inwazji.

"Ma to sens, by się temu przyjrzeć. Tak jak to rozumiem, musimy wypełnić próżnię, ponieważ Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) nie ma tu jurysdykcji" - powiedział Hoekstra.

Trybunał ma uprawnienia do rozpoznawania przypadków zbrodni wojennych, ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości, popełnionych na terytorium ponad 120 krajów, które przyjęły ustanawiający ten sąd Statut Rzymski. W 2016 r. Rosja wycofała się ze Statutu.

Ukraina również nie jest stroną Statutu, jednak zadeklarowała, że zaakceptuje jurysdykcję MTK w odniesieniu do zbrodni popełnionych na jej terytorium, jeśli Trybunał zdecyduje się je zbadać.

"Zatem mogę sobie wyobrazić, że zastanawiamy się nad stworzeniem takiego trybunału. Prawdopodobnie nie będzie to łatwe, ale będziemy starać się pomóc Ukrainie tam, gdzie możemy" - zapewnił Hoekstra.

Główny prokurator MTK, brytyjski prawnik Karim Khan, zwrócił uwagę na wykorzystanie nowoczesnych technologii w utrwalaniu zbrodni wojennych, np. telefonów komórkowych.

"Dowody, które są dostarczane, powinny być jak najefektywniej wykorzystywane, by zmniejszać szansę na bezkarność zbrodni tak naprawdę na całym świecie. Powinniśmy zacząć wypracowywać standardowe podejście w sprawie Ukrainy i potem postępować właściwiej w innych sprawach" - powiedział Khan.

Prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenedyktowa poinformowała, że Ukraina wszczęła już ściganie 127 podejrzanych o zbrodnie wojenne.

MTK już 2 marca wszczął śledztwo, dotyczące domniemanych rosyjskich zbrodni popełnionych na Ukrainie. Trybunał prowadzi śledztwa i ściga zbrodniarzy wojennych, którzy nie są sądzeni przed sądami poszczególnych państw. Nie ma własnej policji, więc w celu aresztowania podejrzanych opiera się na poszczególnych państwach.

Władze Rosji niebędącej stroną Statutu Rzymskiego, nie dokonają ekstradycji podejrzanych, którzy mogą jednak być wydani przez inne państwa, będące stronami Statutu.

Polska, wraz z Unią Europejską oraz szeregiem innych państw, opublikowała w czwartek wspólną deklarację w sprawie poparcia dla skargi Ukrainy, która wszczęła postępowanie przeciwko Rosji przed MTK.