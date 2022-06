Holandia: Szef MSZ: popieramy nadanie Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE

Holenderski minister spraw zagranicznych Wopke Hoekstra oświadczył w piątek, że Holandia popiera nadanie Ukrainie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej. "Musimy brać pod uwagę to, co się dzieje w Europie i na świecie" - dodał szef dyplomacji.

Hoekstra powiedział, że nie należy "targować się" o warunki, jakie będzie musiała spełnić Ukraina przed akcesją do Unii - relacjonuje agencja Reutera. Szef niderlandzkiej dyplomacji dodał jednak, że Kijów wciąż ma przed sobą "wiele pracy".

Rząd Holandii wcześniej sygnalizował, że ma zastrzeżenia, co do ewentualnego przyjęcia Ukrainy do Wspólnoty - przypomina Reuters.

Komisja Europejska wydała wcześniej w piątek pozytywną opinię w sprawie przyznania Ukrainie i Mołdawii statusu państw kandydujących do Unii Europejskiej.

Status kandydata to pierwszy krok na drodze do przystąpienia kraju do UE. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą państwa członkowskie.

Von der Leyen poinformowała na konferencji prasowej w Brukseli, że Komisja zaleca Radzie (państwom członkowskim), aby Ukrainie nadano perspektywę europejską oraz przyznano status kandydata z założeniem, że kraj ten przeprowadzi szereg dalszych, ważnych reform.