Holandia: Szef MSZ: powinniśmy przywrócić obowiązkową służbę wojskową

Nadszedł czas, aby Holandia przywróciła pobór do wojska - powiedział w sobotę minister spraw zagranicznych i lider współrządzącej w kraju chadecji Wopke Hoekstra. Polityk zaproponował wprowadzenie obowiązku, w ramach którego młodzi ludzie będą mogli wybrać wstąpienie do armii lub służbę społeczną.

"Wojna na Ukrainie pokazuje, że bezpieczeństwo, demokracja i silne społeczeństwo nie przychodzą za darmo. Rok służby (wojskowej) wzmocni naszą odporność, społeczeństwo i jedność. To sprawi, że Holandia będzie lepsza" - napisał Hoekstra na Twitterze (https://tinyurl.com/y6ts8fvh).

W rozmowie z dziennikiem "De Telegraaf" szef resortu spraw zagranicznych doprecyzował, że chciałby, aby każdego roku co najmniej 200 tys. młodych ludzi wstąpiło do sił zbrojnych lub wybrało służbę społeczną.

Hoekstra uważa, że może to wzmocnić holenderskie siły zbrojne i przyczynić się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa państwa. "To całkowicie logiczne, że prosi się młodych ludzi o zrobienie czegoś dla kraju" - dodał minister w rządzie premiera Marka Ruttego.

Obowiązkowa służba wojskowa została zniesiona w Holandii w 1997 roku.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek