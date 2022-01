Holandia: Szefowie naciskają na pracowników w kwarantannie, aby przychodzili do pracy lub brali urlop

Holenderscy pracodawcy coraz częściej wywierają presję na pracowników objętych kwarantanną z powodu koronawirusa i domagają się od nich, by mimo to przychodzili do pracy lub brali urlop - informuje dziennik “Algemeen Dagblad”.

Tylko od 1 grudnia związek zawodowy FNV otrzymał przeszło 80 skarg w tej sprawie. "Większość zgłoszeń dotyczy pracowników służby zdrowia" - powiedział "AD" rzecznik FNV Jose Kager.

"Wiele firm i organizacji obawia się utraty personelu z powodu dużej liczby infekcji i bardziej rygorystycznych środków kwarantanny" i dlatego naciskają na pracowników, by przychodzili do pracy - czytamy. Według FNV dotyczy to głównie osób, które są zobowiązane do poddania się kwarantannie, ponieważ miały kontakt z osobą zakażoną.

Zasady kwarantanny zostały zaostrzone tuż przed Bożym Narodzeniem. Osoby, które miały bliski kontakt z osobą zainfekowaną, muszą poddać się kwarantannie przez okres do 10 dni. Mogą zostać zwolnione z kwarantanny wcześniej, jeśli w piątym dniu od kontaktu uzyskają negatywny wynik testu.

Tymczasem u coraz większej liczby Holendrów dochodzi do ponownego zakażenia koronawirusem. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (RIVM) wini wariant Omikron.

Wcześniej reinfekcje należały do rzadkości - wskazuje RIVM. "W ostatnich miesiącach tylko 3 proc. potwierdzonych infekcji wykryto u osób, które zostały ponownie zakażone dwa miesiące lub dłużej po poprzedniej infekcji" - czytamy na stronie instytutu.

W tygodniu poprzedzającym święta Bożego Narodzenia liczba ponownych infekcji wzrosła do 5 proc., a na przełomie roku do 8 proc. W zeszłym tygodniu reinfekcję stwierdzono w 13 procentach pozytywnych wyników testów na obecność koronawirusa - wynika z danych RIVM.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek