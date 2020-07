Holandia też odradza podróże do regionów Hiszpanii z powodu nowych zakażeń

Holandia dołączyła do krajów, które odradzają swoim obywatelom podróże do wybranych turystycznych regionów Hiszpanii, tłumacząc, że jest to jeden z krajów europejskich o najwyższym wskaźniku zakażeń koronawirusem.

Wcześniej taką decyzję podjęły Wielka Brytania, Norwegia, Irlandia, Francja i Niemcy.

W poniedziałek wieczorem władze holenderskie zarekomendowały przełożenie podróży do Barcelony i okolic, jeśli wyjazd nie jest absolutnie konieczny. MSZ zaleciło przebywającym tam Holendrom natychmiastowy powrót do kraju i poddanie się 14-dniowej kwarantannie domowej.

We wtorek podobną decyzję podjęło MSZ Niemiec, odradzając niekonieczne podróże do trzech regionów Hiszpanii, gdzie koncentruje się największa liczba nowych ognisk zakażeń - Aragonii, Katalonii i Nawarry. Nie wprowadzono obostrzeń wobec reszty terytorium kraju.

W Niemczech stwierdzono przypadki koronawirusa pośród osób powracających z zagranicy, w tym z Hiszpanii. "Musimy powstrzymać łańcuch infekcji, sytuacja w Hiszpanii jest niepokojąca, a dużo Niemców spędza tam wakacje, głównie na wyspach i na hiszpańskim wybrzeżu" - powiedział minister zdrowia Jens Spahn telewizji ARD, cytowany przez hiszpański dziennik "El Confidencial".

Wcześniej także władze Francji stanowczo odradziły podróże do Katalonii ze względu na stwierdzoną tam "degradacje sytuacji sanitarnej".

W ubiegłym tygodniu obostrzenia w odniesieniu do całego terytorium Hiszpanii wprowadziły Norwegia i Irlandia. Resorty spraw zagranicznych tych krajów nie rekomendują podróżowania do Hiszpanii i wprowadziły obowiązkową kwarantannę dla powracających.

Wielka Brytania wprowadziła w miniony weekend restrykcje w podróżach odnoszące się do całej Hiszpanii kontynentalnej, zaś od poniedziałku objęła nimi także Baleary i Wyspy Kanaryjskie. Każdy, kto powraca z Hiszpanii do Wielkiej Brytanii, musi odbyć obowiązkową 14-dniową kwarantannę.

Hiszpańskie media odnotowały, że brytyjskie restrykcje ogłoszono w sobotę, podczas pobytu na wakacjach w Hiszpanii dwóch ministrów rządu Borisa Johnsona - ministra ds. transportu Granta Shappsa i sekretarza stanu ds. Londynu Paula Scully.

Hiszpania znajduje sie na piątym miejscu w Europie pod względem wskaźnika zakażeń, średnio 39,4 na 100 tys. mieszkańców w ciągu 14 dni - wynika z danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z 26 lipca. Wyprzedza ją Luksemburg, Rumunia, Bułgaria i Szwecja. Niemcy odnotowały tylko 8 nowych przypadków zakażenia na 100 tys. mieszkańców w tym samym czasie.

Jednak dane regionalne w Hiszpanii są bardzo zróżnicowane. Zgodnie z danymi ministerstwa zdrowia w Madrycie z 23 lipca, opublikowanymi we wtorek przez "El Confidencial", w Aragonii na północnym wschodzie kraju stwierdzono prawie 238 zakażeń na 100 tys. mieszkańcow, w Katalonii - ponad 111, a w Nawarze ponad 110.

Z Saragossy Grażyna Opińska