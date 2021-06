Holandia: Tłumy po otwarciu klubów nocnych i dyskotek

Od soboty otwarte zostały kluby nocne i dyskoteki w Niderlandach. Mimo tłumów obyło się bez większych problemów. „Poza publicznym oddawaniem moczu i obrażaniem funkcjonariuszy nie zanotowano większych incydentów” – mówi rzecznik policji.

W sobotę przestały obowiązywać w Niderlandach praktycznie wszystkie obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią Covid-19.

Zniesiono obowiązek noszenia maseczek (poza transportem zbiorowym) a także limit przyjmowania gości w domach.

Otwarte zostały także kluby nocne i dyskoteki. "To pierwsza normalna noc od wielu miesięcy" - powiedział PAP Raphael Rodriguez, który wspólnie z przyjaciółmi oglądał mecz Dania-Walia w ogródku gastronomicznym przy Rembrandtplein w Amsterdamie.

Wprawdzie wejście do klubu lub do dyskoteki jest uwarunkowane posiadaniem negatywnego testu na obecność koronawirusa, nie odstraszyło to chętnych.

Portal NOS informuje o tłumach w największych miastach. Po otwarciu popularnej dyskoteki w Bredzie na południu kraju, rozległy się oklaski.

W Tilburgu, mieście leżącym w południowej Holandii, było tak tłoczono, że interweniowali funkcjonariusze policji. Nie było jednak większych problemów.

"Poza kilkoma drobnymi incydentami, jak oddawanie moczu w miejscach publicznych i obrażaniu funkcjonariuszy, nie było większych problemów" - powiedział portalowi rzecznik policji w Tilburgu.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek