Holandia: Trybunał: członek Hezbollahu winny zabójstwa premiera Libanu Haririego

Specjalny Trybunał dla Libanu w Hadze uznał we wtorek członka Hezbollahu za winnego zabójstwa byłego premiera tego kraju Rafika Haririego, który zginął w zamachu bombowym w 2005 r. Trzech innych oskarżonych zostało uniewinnionych z braku dowodów.

"Izba jest usatysfakcjonowana ponad wszelką wątpliwość tym, że prokuratura udowodniła winę Salima Dżamila Ajjasza co do wszystkich zarzutów" - oświadczył przewodniczący składu sędziowskiego David Re, zaznaczając, że "odegrał on główną rolę w przeprowadzeniu ataku".

W liczącym 2,6 tys. stron wyroku Trybunał uznał, że związany z Hezbollahem 56-letni Ajjasz jest winny dokonania ataku terrorystycznego, zabójstwa Haririego oraz 21 innych osób, które zginęły w tym samym zamachu.

Trzej pozostali oskarżeni są również domniemanymi członkami wspieranej przez Iran szyickiej organizacji, ale ich rola w ataku nie została potwierdzona.

Syn Haririego, Saad, również były premier Libanu, po odczytaniu werdyktu obiecał, że nie spocznie aż winni zostaną ukarani. "Hezbollah jest tym, który powinien dziś poświęcić się" - powiedział. "Jest oczywiste, że winni wywodzą się z jego szeregów" - podkreślił.

Odczytując wcześniej streszczenie wyroku, sędzia Re przyznał, że Hezbollah i syryjski rząd mogły mieć motyw, by "wyeliminować" Haririego, który przed zamachem głośno sprzeciwiał się ich dominacji w kraju, nie ma jednak dowodów na to, by przywódcy dali rozkaz do popełnienia zbrodni.

Hariri - sunnicki miliarder i dwukrotny premier Libanu - zginął wraz z 21 innymi osobami w wyniku eksplozji samochodu wypełnionego trotylem; do wybuchu doszło w pobliżu przejeżdżającej rządowej kolumny. Sędziowie trybunału podkreślili, że mimo 15 lat śledztwa nie udało się ustalić tożsamości zamachowca-samobójcy.

Następna rozprawa odbędzie się w późniejszym terminie w celu ustalenia wyroku na Ajjasza, któremu grozi dożywocie. Szanse na odbycie przez niego kary są minimalne, ponieważ proces odbywa się zaocznie, a przywódca Hezbollahu Hasan Nasrallah zapowiedział, że oskarżeni mężczyźni nie zostaną odnalezieni przez organy ścigania "nawet za 300 lat".

Odczytanie wyroku Trybunału zostało przełożone z uwagi na wybuch w porcie w Bejrucie, który zabił co najmniej 180 osób i ranił tysiące. Jak zauważa agencja AP, wyrok może dodatkowo zwiększyć napięcia w Libanie. Trybunał już wcześniej krytykowali sojusznicy Hezbollahu, w tym obecny prezydent kraju Michel Aoun, zaś sunnici od dawna wiązali z procesem nadzieję na "sprawiedliwość dla Haririego".