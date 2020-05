Holandia: Trybunał Obrachunkowy: nabycie przez rząd udziału w Air France-KLM było nielegalne

Nabywając w lutym 2019 roku 14-procentowy udział w spółce lotniczej Air France-KLM rząd Holandii złamał prawo, gdyż nie zawiadomił wcześniej parlamentu o zamiarze zawarcia takiej transakcji - orzekł w środę holenderski Trybunał Obrachunkowy.

Rząd tłumaczył się, że uczynił to świadomie, gdyż upublicznienie jego planów spowodowałoby wzrost kursu akcji spółki.

Jak wskazał jednak Trybunał, konstytucja wyraźnie stwierdza, że ministrowie "muszą z góry informować parlament o takich transakcjach" i dlatego w jego opinii doszło tutaj do złamania prawa.

Minister finansów Holandii Wopke Hoestra zapłacił 774 mln euro za udział, którego wartość jest obecnie niemal trzykrotnie mniejsza.

Trybunał nie zobowiązał rządu w żaden sposób do odwołania zakupu, ale zalecił mu, by w przyszłości w podobnych przypadkach zawsze informował parlament z wyprzedzeniem.

Reagując na orzeczenie Hoestra oświadczył, że stanął wtedy w obliczu dylematu, gdyż realizacja prawnego nakazu zawiadomienia parlamentarzystów mogłaby wywołać niekorzystną zmianę cen akcji Air France-KLM.

Jak zaznaczył, uzgodnione z parlamentem nowe zasady ujawniania poufnych informacji giełdowych zastosowano przy opracowywaniu przedsięwzięć wspierających należące do tej spółki linie KLM, na co zamierza się przeznaczyć do 4 mld euro.