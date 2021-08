Holandia: Trzy lata więzienia dla 27-latki za działalność w Państwie Islamskim

Sąd w Rotterdamie skazał w czwartek na trzy lata pozbawienia wolności 27-letnią Siobhan W. za działalność w Państwie Islamskim. Kobieta twierdzi, że jedynie opiekowała się mężem i "piekła babeczki".

Holenderka wyjechała do Syrii w 2015 r. Tam poślubiła syryjskiego snajpera. Według prokuratury w tym samym czasie zaangażowała się w działalność Państwa Islamskiego (IS).

Sąd ustalił, że Siobhan W. była członkiem Państwa Islamskiego w Syrii od 27 stycznia 2015 r. do 20 października 2020 r. W opinii sądu upowszechniała radykalnie ekstremistyczne idee IS i nawoływała do dżihadu.

Kobieta odrzuciła wszystkie zarzuty i twierdziła, że jedynie zajmowała się rodziną, prowadzeniem domu i "piekła babeczki".

"Nie możemy zapominać o okrucieństwach IS. Osoby należące do tej terrorystycznej organizacji powinny być surowo ukarane" - argumentował na początku sierpnia prokurator.

Po upadku kalifatu w 2020 r. Siobhan W. wróciła do Holandii, gdzie została aresztowana. Zgodnie z czwartkowym wyrokiem sądu w Rotterdamie najbliższe trzy lata spędzi w więzieniu.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek