Holandia: Tworzenie rządu trwa już najdłużej od II wojny światowej - 226 dni

Proces formowania koalicji rządowej po wyborach parlamentarnych w Holandii, które odbyły się 17 marca, trwa już 226 dni. Tym samym premier Mark Rutte w piątek pobił własny rekord z 2017 r., kiedy to utworzenie rządu zajęło mu 225 dni.

Od czasów drugiej wojny światowej rozmowy o tworzeniu nowego gabinetu w Holandii trwały przeciętnie 94 dni. Najszybciej powstał rząd w 1948 r. - rozmowy trwały 31 dni.

Od 2010 r. krajem rządzi, w różnych konfiguracjach politycznych, Mark Rutte. W styczniu został on zmuszony do podania gabinetu do dymisji, gdy specjalna komisja parlamentarna badająca tzw. aferę zasiłkową stwierdziła "bezprecedensowe złamanie zasad praworządności". Chodziło o bezpodstawne wszczęcie przez władze skarbowe postępowań o wyłudzenia wobec ok. 10 tys. rodzin pobierających zasiłki na dzieci.

Mimo to partie, które od 2017 r. tworzą koalicję rządową, uzyskały ponownie większość w izbie niższej parlamentu (Tweede Kamer) i wydawało się, że utworzenie nowego rządu będzie formalnością. Tak się jednak nie stało.

Z jednej strony dobry wynik socjalliberalnej partii D66, która współtworzy rząd, zaostrzyły apetyt jej liderki Sigrid Kaag na wypchnięcie z rządu konserwatywnej chadecji (CU) i zastąpieniem jej Partią Pracy (PvdA) i Zielonymi (GL). Z drugiej - media ujawniły w kwietniu notatkę, z której wynikało, że Rutte chciał się pozbyć krytycznego posła chadecji Pietera Omtzigta, tego samego, który doprowadził do ujawnienia afery z zasiłkami.

"Prawie wszystkie partie w parlamencie powiedziały, że po prostu mu nie wierzą" - komentował wówczas dla PAP Hans van Soest, publicysta polityczny dziennika "Algemeen Dagblad". W konsekwencji negocjacje koalicyjne trwają do dzisiaj.

Misje kolejnych negocjatorów wyznaczonych przez króla Wilhelma-Aleksandra kończą się niepowodzeniem. Od kilku tygodni do powstania gabinetu bezskutecznie próbuje doprowadzić już trzeci przedstawiciel monarchy, Wouter Koolmees.

"Najwyższy czas, aby gabinet wreszcie powstał" - powiedział Koolmees w czwartek i zapowiedział, że negocjacje będą kontynuowane w przyszłym tygodniu.

Tymczasem Michiel Driebergen, publicysta dzienników "Trouw" i "Reformatorish Dagblad", uważa, że obecna sytuacja jest premierowi niezwykle na rękę.

"Koalicyjne ugrupowania mają w Tweede Kamer niewielką większość, mogą przegłosować każdą ustawę" - mówił niedawno PAP Driebergen dodając, że gospodarka ma się dobrze, a lewica jest zajęta sama sobą.

Światowy rekord w formowaniu gabinetu należy do Belga Elia di Rupo, który potrzebował 541 dni, aby stworzyć rząd w 2011 roku. Zostało to uwiecznione w Księdze Rekordów Guinnessa.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek