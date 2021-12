Holandia: Ubodzy mieszkańcy Amsterdamu będą mogli od stycznia wypożyczyć laptop za 20 euro

Mieszkańcy Amsterdamu o niskich dochodach będą mogli od Nowego Roku wypożyczyć laptop za kaucją w wysokości 20 euro. Intencją władz stolicy Holandii jest „zmniejszenie dystansu cyfrowego” między amsterdamczykami.

"Nasze miasto cyfryzuje się w szybkim tempie, ale także zwiększa się przepaść między mieszkańcami Amsterdamu, którzy mogą korzystać z internetu i wszystkich możliwości cyfrowych, a tymi, którzy nie mogą" - uważa radna miejska Touria Meliani, cytowana przez portal NH Nieuws.

Komputery będą pożyczane przez Cyberbank, który rozpocznie działalność 1 stycznia 2022 roku. "Każdy mieszkaniec, który potrzebuje notebooka do nauki, kontaktu online i do pozostawania w kontakcie z miastem może go pożyczyć po wpłaceniu kaucji w wysokości 20 euro" - czytamy na stronie internetowej urzędu miasta.

Urząd apeluje jednocześnie, aby oddawać do Cyberbanku stare komputery przenośne. Ich pamięć będzie usunięta, a wolontariusze przygotują je dla potrzebujących.

Według władz Amsterdamu około 13 procent mieszkańców miasta nie korzysta obecnie z urządzeń cyfrowych.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek