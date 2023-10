Holandia: Ugrupowania tworzące rząd spierają się w sprawie poparcia Izraela

Partie koalicji rządowej spierają się w sprawie poparcia Niderlandów dla Izraela. Szczególne napięcie panuje między chadecką CDA a socjalliberalną D66. Ta pierwsza zdecydowanie opowiada się po stronie Izraela, natomiast socjalliberałowie chcą, aby Holandia poparła natychmiastowe zawieszenie broni.

W ubiegłym tygodniu rząd zdecydował, że Holandia wstrzyma się podczas piątkowego głosowania rezolucji ONZ wzywającej do zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem. Minister spraw zagranicznych Hanke Bruins Slot z CDA argumentowała, że "w tekście rezolucji brakuje ważnych elementów". Według oficjalnego wyjaśnienia MSZ dotyczącego głosowania brakowało tam fragmentu stwierdzającego "prawo Izraela do stawienia czoła ciągłemu zagrożeniu ze strony Hamasu".

"Holandia powinna była głosować za rezolucją" - stwierdził natomiast w sobotę Sjoerd Sjoerdsma, poseł koalicyjnej partii D66. Jak relacjonuje dziennik "De Volkskrant", polityk nie krył zdenerwowania. "To wstyd, tam są tysiące zabitych, dziesiątki tysięcy rannych, setki tysięcy wysiedlonych. Jeśli przemoc nie ustanie, Gazie grozi całkowita katastrofa" - twierdzi Sjoerdsma.

W poniedziałek doszło do bezpośredniego starcia między koalicjantami w tej sprawie. D66 i opozycyjna lewica chciały, aby doszło do debaty w izbie niższej parlamentu (Tweede kamer) i by rząd wyjaśnił powody wstrzymania się od głosu w sprawie rezolucji ONZ. Partiom brakuje jednak większości, aby doprowadzić do debaty nadzwyczajnej.

"Jestem bardzo rozczarowany, że CDA i VVD blokują debatę" - napisał na portalu X, dawniej Twitter, Sjoerdsma. "Skończ z tą obrzydliwą polaryzacją, Sjoerd! Absolutnie niczego nie blokujemy" - odpowiedział mu poseł CDA Derk Boswijk. Polityk chadecji zarzucił koalicjantowi, że chce "robić widowisko". "Jeśli jesteś mężczyzną, usuniesz ten tweet" - dodał Boswijk.

"D66 i CDA skaczą sobie do gardeł w związku z debatą na temat Gazy" - skomentował wymianę zdań między koalicjantami dziennik "De Telegraaf".

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek