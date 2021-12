Holandia: Uhonorowano Henriette Pimentel; w czasie II wojny światowej uratowała setki żydowskich dzieci

Władze stolicy postanowiły nazwać jeden z mostów w mieście imieniem Henriette Pimentel. Bohaterska działaczka ruchu oporu pomogła uratować setki żydowskich dzieci w czasie II wojny światowej. W 1943 r. została przewieziona przez Niemców do Auschwitz, gdzie została zamordowana.

Podczas II wojny światowej Henriette Pimentel była dyrektorką żłobka niedaleko miejsca, które służyło Niemcom do deportacji amsterdamskich Żydów.

Wspólnie z innymi członkami holenderskiego ruchu oporu pomogła uciec co najmniej sześciuset dzieciom. Jak przypomina dziennik "Het Parool" były one przemycane ze żłobka w dużych pudłach i walizkach, a następnie trafiały do nieżydowskich rodzin w Holandii.

14 września 1943 Pimentel została zatrzymana i wywieziono ją do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie wkrótce straciła życie.

Zgodnie z decyzją władz miasta, która zapadła w piątek, jej imię otrzyma duży most znajdujący się niedaleko Troppenmuseum i Plantagebuurt niedaleko amsterdamskiego ZOO.

Oficjalna uroczystość z udziałem uratowanych dzieci oraz krewnych bohaterki odbędzie się na początku roku. Dokładna data nie jest jeszcze znana.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek