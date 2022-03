Holandia: Ukraiński przemytnik ludzi zwolniony z aresztu, aby mógł walczyć z Rosjanami

Zatrzymany w Holandii za przemyt Albańczyków 29-letni Ukrainiec został zwolniony w piątek z aresztu, aby mógł walczyć z rosyjskimi wojskami, które dokonały inwazji na jego kraj. Taką decyzję podjął sąd w Middelburgu na południu Niderlandów.

Mężczyzna stanął w czwartek przed sądem pod zarzutem próby przemytu z Holandii do Wielkiej Brytanii jedenastu obywateli Albanii. Groziła mu za to kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Jak informuje dziennik "Algemeen Dagblad" sąd przychylił się do wniosku oskarżonego, aby zwolnić go z aresztu. Sędzia poinformował, że podejrzany może zostać zwolniony w toku postępowania, jeśli istnieją ku temu ważne interesy.

W wyroku sędzia stwierdził, iż "w związku z sytuacją wojenną na Ukrainie i apelem rządu do jego mieszkańców o obronę kraju" zwolnienie 29-latka przeważa nad interesem publicznym w zatrzymaniu podejrzanego.

Mimo sprzeciwu prokuratury mężczyzna został zwolniony z aresztu w piątek o godzinie 11.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek