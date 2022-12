Holandia: Urząd statystyczny: 83 proc. Holendrów posiada inteligentne urządzenia domowe

W Niderlandach 83 proc. mieszkańców ma w domu co najmniej jedno inteligentne urządzenie - informuje w piątek Holenderski Urząd Statystyczny (CBS). Liczba inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego, oświetlenia i systemów bezpieczeństwa posiadanych przez Holendrów podwoiła się w ciągu dwóch lat.

Z informacji urzędu wynika, że sześciu na dziesięciu Holendrów ma inteligentny telewizor, a ponad połowa z nich inteligentny licznik gazu, wody i prądu, który można odczytać zdalnie lub za pomocą aplikacji. Dodatkowo prawie 4 na 10 Holendrów korzysta z inteligentnego asystenta, takiego jak Google Home, Apple Siri czy Amazon Alexa.

Prawie jedna czwarta Holendrów posiada inteligentne lampy i wtyczki, kamery monitorujące lub czujniki dymu - podaje CBS na podstawie swoich badań. Dodaje, że w liczba urządzeń w obu tych kategoriach podwoiła się w ciągu ostatnich dwóch lat.

"Ponadto 12 procent Holendrów korzysta z inteligentnych urządzeń medycznych, takich jak ciśnieniomierz, szczoteczka do zębów lub waga, które są podłączone do internetu. Gwałtownie wzrosła również liczba posiadaczy samochodu z wbudowanym łączem internetowym: z 10 proc. w 2020 r. do 17 proc. w tym roku" - czytamy w informacji urzędu.

Technologia pomaga w codziennym życiu, może jednak stać się źródłem problemów. Jak niedawno informował portal RTL Nieuws tysiące Holendrów jest obserwowanych przez byłych partnerów właśnie za pomocą inteligentnych urządzeń domowych. Z ustaleń serwisu wynika, że nowoczesne urządzenia są często wykorzystywane do nękania byłych partnerów.

Zdarza się, iż po rozstaniu często zachowują oni hasła do urządzeń, które niekiedy wcześniej sami instalowali i, jak donosił portal, wykorzystują je do nękania byłych domowników np. włączając telewizor z dużą głośnością, migając światłami lub przesyłając wiadomości głosowe za pośrednictwem wirtualnych asystentów.

Policja nie prowadzi szczegółowych statystyk takich spraw. Prawnicy, z którymi rozmawiali dziennikarze RTL Nieuws zauważają, że podobnych przypadków jest jednak coraz więcej i podają konkretne przykłady.

"Mój klient został nagrany kamerą domowego monitoringu, gdy szedł nago do łazienki" - mówiła portalowi prawniczka Ariane Hendriks.

"Fizycznemu rozstaniu powinno towarzyszyć również rozstanie cyfrowe" - podkreślał z kolei adwokat Gjalt Hofstra. "Sprawdźmy jakie inteligentne urządzenia mamy w domu i jakie aplikacje mamy zainstalowane na smartfonie" - doradzał Hofstra.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek