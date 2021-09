Holandia : W Hadze aresztowano byłego szefa mafii sycylijskiej

W Hadze aresztowano mężczyznę, który zdaniem prokuratury jest szefem mafii sycylijskiej. Matteo Messina Denaro miał być m.in. zamieszany w głośne zabójstwo sędziów śledczych Giovanniego Falcone i Paolo Borsellino na Sycylii na początku lat 90. Adwokat zatrzymanego mężczyzny upiera się, że to nie on i że doszło do pomyłki.

W środę wieczorem przed jedną z restauracji w Hadze zatrzymało się kilka policyjnych radiowozów. Uzbrojeni funkcjonariusze wtargnęli do środka, po czym wyprowadzili trzech mężczyzn.

Prokuratura potwierdziła portalowi NOS, że jednym z nich był 59-letni Matteo Messina Denaro. Był to niekwestionowany capo di tutti capi mafii na Sycylii, człowiek, którego Włochy szukały od 1993 r.

Mężczyzna był poszukiwany przez włoski system sprawiedliwości za zlecanie morderstw nie tylko na Sycylii, ale także w Rzymie, Florencji i Mediolanie. Jest również obwiniany o serię zamachów bombowych w 1993 roku, którymi mafia próbowała wywrzeć presję na państwo włoskie.

W wyniku kampanii terroru zginęło 10 osób, a 93 zostały ranne. Jak przypomina dziennik "Het Parool", miał on być także zamieszany w głośne zabójstwo sędziów śledczych Falcone i Borsellino na Sycylii na początku lat 90.

W 2002 roku Denaro został skazany zaocznie na karę dożywotniego więzienia.

Tymczasem adwokat zatrzymanego w Hadze Leon van Kleef powiedział gazecie, że prokuratura pomyliła się i jego klient wcale nie jest byłym szefem mafii. "Poinformowałem o tym prokuraturę, ale bez skutku" - cytuje prawnika "Het Parool".

Prokuratura twierdzi, że o pomyłce nie ma mowy, a aresztowania dokonano na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wydanego przez Włochy.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek