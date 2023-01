Holandia: W Niderlandach wraca nienawiść do Żydów - ostrzegł przewodniczący Holenderskiego Komitetu Oświęcimskiego

Antysemityzm podnosi głowę w Niderlandach - powiedziała w niedzielę burmistrz Amsterdamu Femke Halsema podczas Narodowego Dnia Pamięci o Holokauście. „Wraca nienawiść do Żydów” – twierdzi Jacques Grishaver, przewodniczący Holenderskiego Komitetu Oświęcimskiego.

Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci o Holokauście obchodzone były w Amsterdamie w Wertheimpark. "Antysemityzm coraz częściej pokazuje swoją odrażającą twarz" - mówiła pod Spiegelmonument, pomnikiem upamiętniającym ofiary Holokaustu, burmistrz stolicy. Jej zdaniem coraz bardziej jest on powszechny w bezpośredniej przemocy, groźbach oraz teoriach spiskowych.

Zdanie Halsemy podzielił przewodniczący Holenderskiego Komitetu Oświęcimskiego. Wskazywał on, że w ostatnich latach w Holandii wróciła nienawiść do Żydów i wzmaga się rasizm i nietolerancja. "Właśnie ta nienawiść doprowadziła do zamordowania prawie całej mojej rodziny" - powiedział Grishaver.

Z informacji ministerstwa sprawiedliwości i bezpieczeństwa przekazanych na początku października ubiegłego roku izbie niższej parlamentu (Tweede Kamer) wynika, że prokuratura zarejestrowała 58 antysemickich ataków, a policja przyjęła 627 zgłoszeń dotyczących antysemickich zachowań.

Izraelskie Centrum Informacji i Dokumentacji (CIDI) w Amsterdamie również odnotowuje wzrost liczby incydentów o charakterze antysemickim. Jak podaje, w 2021 r. było ich o 36 proc. więcej niż rok wcześniej. Centrum nie dysponuje jeszcze danymi za ubiegły rok.

Nienawiść do Żydów jest powszechna w internecie i na ogół pozostaje bezkarna - mówił niedawno Eddo Verdoner, holenderski koordynator ds. zwalczania antysemityzmu (NCAB). Jak wskazał, tylko w 2020 r. w holenderskich mediach społecznościowych pojawiło się ok. 200 tys. antysemickich treści.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek