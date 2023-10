Holandia: w stołecznym ratuszu urzędnicy padają ofiarami instytucjonalnego rasizmu

Urzędnicy miejscy w Amsterdamie padają ofiarami instytucjonalnego rasizmu, wynika z badań platformy Inclusief Samenleven (KIS). Jednocześnie około 200 urzędników stołecznego ratusza wysłało list, w którym skarżą się na „przemoc na tle rasistowskim i znęcanie się psychiczne”.

Jak wynika z raportu, dyskryminacja jest widoczna nie tylko w interakcjach społecznych, ale znajduje również odzwierciedlenie w miejskich procedurach rekrutacji i awansu oraz ocenie urzędników służby cywilnej.

Okazuje się nawet, że z tego powodu niektórzy urzędnicy przyjęli holenderskie nazwisko, aby "współpracownicy mogli z nimi bardziej komfortowo współpracować".

"Zaobserwowaliśmy również wyraźnie, że przy awansie stosowane są bardzo subiektywne kryteria" - mówi badaczka Hanneke Felten w rozgłośni NPO Radio 1. Bardzo często urzędnik z przeszłością migracyjną zostaje pominięty podczas awansu, twierdzi Felten.

Według definicji KIS z rasizmem instytucjonalnym mamy do czynienia, "jeśli procesy, polityki oraz (pisane i niepisane) zasady instytucji prowadzą do nierówności między osobami o różnym pochodzeniu, kolorze skóry lub religii lub prowadzą do dyskryminacji strukturalnej ze względu na rasę".

Członek zarządu miasta Amsterdam Hester van Buren przyznała na początku września br., że w gminie dochodzi do "dyskryminacji i wykluczenia". Powodem był list od około dwustu urzędników służby cywilnej, w którym zgłoszono "nieludzkie warunki, przemoc na tle rasistowskim i znęcanie się psychiczne".

Van Buren przekazała, iż została powołana specjalna komisja, która ma zbadać zarzuty.

