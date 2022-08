Holandia: Wielu rannych, gdy ciężarówka wjechała w grupę grilujacych ludzi

Kilka osób zginęło, gdy w sobotni wieczór ciężarówka zjechała z grobli i wjechała w grupę grilujacych mieszkańców Nieuw-Beijerland. Oprócz ofiar śmiertelnych wiele osób zostało rannych i zabranych do szpitala.

Rzeczniczka policji powiedziała, że zginęły co najmniej dwie osoby. Dodała, że chce mieć pewność co do podawanych liczb zabitych i rannych. Holenderski nadawca NOS informował, że zginęły co najmniej trzy osoby.

Na miejscu wypadku jest kilka karetek i helikopterów ratunkowych. Policja powiedziała, że "wykorzystuje wielu ratowników w zdarzeniu". Trwa śledztwo w sprawie jego przyczyn.

Na miejscu wypadku widoczne są duże zniszczenia, w tym przewrócone stoły piknikowe - donoszą lokalne media. Wokół leżącej ciężarówki, która ma hiszpański numer rejestracyjny, umieszczane są zasłony, aby zabezpieczyć dowody wypadku i ewentualnie zająć się jego kolejnymi ofiarami. Wezwano dźwig, aby spróbować podnieść ciężarówkę. Świadkowie wypadku i rodziny ofiar zostały objęte pomocą psychologiczną.