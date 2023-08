Holandia: Wyciek danych prawie wszystkich mieszkańców posiadających domy

Wyciekły dane milionów mieszkańców Holandii z rejestru gruntów - ujawnia w poniedziałek portal RTL Nieuws. Wyciek obejmuje nazwiska i adresy prawie wszystkich posiadaczy domów. „Te dane są na wagę złota dla przestępców” – oceniają eksperci.

Z powodu błędu w katastrze nieruchomości przez długi czas można było uzyskać swobodny dostęp do wrażliwych danych - ustalili reporterzy RTL Nieuws. Normalnie dostęp do informacji zawartych w rejestrze gruntów mają m.in. notariusze i komornicy, jednak ze względu na wyciek każdy mógł je przeglądać w sieci.

Urząd Ochrony Danych (AP) zalecił natychmiastowe zablokowanie dostępu do informacji, "aby zapobiec dalszym nadużyciom". "Wyciek stanowi ogromne zagrożenie dla dziennikarzy, aktywistów i polityków" - powiedział Aleid Wolfsen, dyrektor Urzędu, cytowany w portalu.

"Ten wyciek może prowadzić do sytuacji zagrażających życiu" - twierdzi specjalista ds. cyberbezpieczeństwa Dave Maasland. Potwierdzają to eksperci, cytowani przez dziennik "De Telegraaf", który twierdzą, że wrażliwe informacje z katastru są na wagę złota dla przestępców. "Mogą służyć do gróźb, prześladowania, doxingu, a także być przedmiotem nielegalnego obrotu" - czytamy w dzienniku.

Stowarzyszenie Właścicieli Domów (Vereniging Eigen Huis) wydało oświadczenie, w którym wzywa do pilnego zwołania zespołu kryzysowego ministerstwa spraw wewnętrznych oraz katastru. "W ostatnich latach nie podjęto prawie żadnych działań mających na celu lepszą ochronę prywatności właścicieli domów" - czytamy w komunikacie organizacji.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek