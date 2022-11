Holandia wyśle żołnierzy, by szkolili ukraińskich wojskowych w Niemczech i Polsce

Holandia wyśle od 50 do 100 żołnierzy, aby przeszkolić ukraińskich wojskowych, poinformowała minister obrony Kajsa Ollongren. Holendrzy dołączą do europejskiej misji wojskowej EUMAM, a same szkolenia odbędą się w Niemczech i Polsce.

"Nie jest jeszcze znany termin sesji treningowych, jednak intencją EUMAM jest przeszkolenie 15 tys. Ukraińców z zakresu podstawowego oraz specjalistycznego szkolenia wojskowego" - poinformowała członków izby niższej parlamentu (Tweede kamer) Ollongren.

"Nasi żołnierze przeszkolą Ukraińców w zakresie pomocy medycznej oraz usuwania materiałów wybuchowych" - powiedziała minister obrony i dodała, że holenderscy eksperci podzielą się również wiedzą z zakresu systemów uzbrojenia.

W ubiegłym miesiącu Unia Europejska zgodziła się na stworzenie misji wojskowej mającej pomóc Ukrainie. Podstawowym celem EUMAM jest szkolenie sił zbrojnych Ukrainy na terenie państw członkowskich UE.

Niezależnie od tego obecnie 10 tys. ukraińskich żołnierzy jest szkolonych w Wielkiej Brytanii m.in. przez specjalistów z Niderlandów.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek