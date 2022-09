Holandia: Wysokie ceny gazu skłaniają wielu Holendrów do ogrzewania domów lampami naftowymi

Ze względu na wysokie ceny gazu, coraz więcej Holendrów zamierza ogrzewać mieszkania przy pomocy turystycznych lamp naftowych, które służą nie tylko do oświetlenia, ale i ogrzania pomieszczenia, informuje portal NU. „Znacznie wzrósł popyt zarówno na lampy jaki i samą naftę” – twierdzi rzecznik Obelink, sieci sklepów sprzedających akcesoria kempingowe.

Coraz trudniej jest kupić w Niderlandach lampy naftowe, zauważa portal. Wynika to z tego, iż szukający oszczędności Holendrzy przygotowują się do zimy, a rosnące ceny gazu skłaniają ich do alternatywnych form ogrzewania domów.

Z informacji NU wynika, że mieszkańcy Niderlandów zainteresowali się obecnie lampami na naftę, które są często wykorzystywane podczas podróży kamperami.

"Sprzedajemy piecyki na naftę głównie na zimowe kampingi, ale od miesiąca obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania tym produktem" - powiedział portalowi rzecznik Obelink.

Niedawno media informowały o tym, że ze względu na wysokie koszty ogrzewania gazem, coraz popularniejsze stają się w Holandii zarówno piece elektryczne oraz te na drewno.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek