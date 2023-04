Holandia: Wystąpienie prezydenta Macrona przerwane przez demonstrantów; "Hipokryta” - krzyczeli jego przeciwnicy

Wystąpienie francuskiego prezydenta Emanuela Macrona w Hadze zostało przerwane przez demonstrantów, informują niderlandzkie media. „Hipokryta”, „prezydent przemocy” krzyczeli po francusku przeciwnicy prezydenta. Służby porządkowe usunęły z sali trzy osoby.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Podczas pierwszego dnia oficjalnej wizyty w Niderlandach prezydent Macron miał wygłosić w teatrze Amare w Hadze przemówienie na temat swojej wizji Europy. Jak relacjonują media przemówienie rozpoczęło się z opóźnieniem, że względu na przeciwników francuskiej głowy państwa, którzy rozwinęli transparent oraz wznosili po francusku hasła przeciwko Macronowi.

Jak zauważa rozgłośnia NOS Radio 1 okrzyki dotyczyły przede wszystkim reformy emerytalnej we Francji oraz spraw klimatycznych. "Różnica między dyktaturą a demokracją polega na tym, że demonstranci mogą się wypowiedzieć" - miał powiedzieć prezydent Macron, cytowany przez dziennik "Algemeen Dagblad".

Emmanuel i Brigitte Macron przybyli we wtorek do Niderlandów z oficjalną wizyt państwową. Jak podkreślają media jest to pierwsza od 23 lat wizyta francuskiej głowy państwa Niderlandach.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek