Holandia : Z powodu strajku nie kursują pociągi w Amsterdamie, Alkmaar i Utrechcie

Strajk pracowników kolei spowodował w środę rano paraliż komunikacyjny w Amsterdamie, Alkmaar i Utrechcie. Od 6. do 8. rano nie kursowały tam żadne pociągi.

Jak poinformowała stacja RTL, normalny ruch pociągów zostanie przywrócony dopiero około godziny 10.

Członkowie związku zawodowego FNV Spoor zapowiedzieli, że do soboty włącznie będą codziennie przerywać pracę w godzinach 6-8 rano, kiedy panuje największy ruch.

Bardziej niż w zwykłe dni zatłoczone są drogi dojazdowe do Amsterdamu. Media spekulują, że osoby dojeżdżające zazwyczaj do pracy koleją, przesiadły się do samochodów.

Członkowie związku zawodowego domagają się zawarcia nowego układu zbiorowego z pracodawcą, firmą ProRail. Według lokalnej stacji telewizyjnej NH Nieuws strony nie mogą porozumieć się co do wysokości podwyżki.

FNV Spoor przekazał mediom komunikat prasowy, w którym wyraża swoje niezadowolenie z konieczności rozpoczęcia akcji protestacyjnej. "Wszyscy wiedzą i rozumieją, że jest to bardzo trudne i drastyczne, mamy jednak nadzieję, że nie będzie konieczne zorganizowanie drugiej rundy działań" - można przeczytać na stronie związku.

Jak podała stacja RTL, po środowym strajku kolejne akcje odbędą się w czwartek w Hadze, Rotterdamie, Dordrechcie i Roosendaal. W piątek odbędzie się protest w Groningen, Zwolle, Eindhoven, Maastricht i Arnhem.

W sobotę od 5. rano ma się rozpocząć ogólnokrajowy, 24-godzinny strajk. Wtedy ruch pociągów ustanie w całej Holandii.

Regionalne przychodnie GGD z obszarów, na których prowadzona jest akcja protestacyjna, ostrzegają od rana o zakłóceniach ruchu kolejowego, co może się przełożyć na proces szczepień przeciwko Covid-19.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek