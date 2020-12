Holandia: Zakaz lotów pasażerskich z RPA

Holandia dołączyła w poniedziałek do krajów zakazujących lotów pasażerskich z RPA, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się nowego wariantu koronawirusa.

Rząd holenderski poinformował w poniedziałek, że postanowił wstrzymać wszystkie loty pasażerskie z RPA ze skutkiem natychmiastowym. Zakaz lotów będzie obowiązywał co najmniej do 1 stycznia.

Wyjątek uczyniono dla lotów z personelem medycznym, dozwolone też są loty transportowe.

Do poniedziałku,prócz Holandii, zakaz lotów do Republiki Południowej Afryki wprowadziły Niemcy i Turcja.Ma to związek z pojawieniem sie nowej mutacji COVID-19, która spowodowała w RPA nowy wzrost zakażeń.

Holandia już w niedzielę wstrzymała loty pasażerskie i przewozy promowe z Wielkiej Brytanii, gdzie również nowa mutacja Covid-19 spowodowała wzrost zakażeń.