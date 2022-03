Holandia zamroziła ponad 200 mln euro rosyjskich aktywów - prezes banku centralnego

Władze holenderskie zamroziły lub skonfiskowały ponad 200 mln euro aktywów należących do osób fizycznych i firm z Rosji, które zostały objęte sankcjami w rezultacie rosyjskiej inwazji na Ukrainę - poinformował w czwartek prezes banku centralnego Holandii Klaas Knot.

Wcześniej holenderski minister finansów informował parlament, że Niderlandy zamroziły jedynie 6 mln euro rosyjskich aktywów.

"To rzeczywiście było niewiele, ale to była wielkość sprzed tygodnia. Mogę powiedzieć, że od tego czasu zamroziliśmy lub skonfiskowali dobrze ponad 200 mln euro i spodziewamy się, że będzie to jeszcze więcej"- powiedział Knot w programie telewizyjnym.

"Mieliśmy na początku pewne problemy" - dodał.