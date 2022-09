Holandia: Żegluga śródlądowa bije rekordy w Niderlandach; w rok przewiozła 369 mln ton towarów

W 2021 r. statki śródlądowe przewiozły w Holandii 369 mln ton towarów, o 5,8 proc. więcej niż w poprzednim roku i najwięcej w historii, wynika z informacji Holenderskiego Urzędu Statystycznego (CBS).

Niderlandy słyną ze znakomitej umiejętności wykorzystania transportu wodnego. Port w Rotterdamie należy do najważniejszych na świecie, a żegluga śródlądowa staje się coraz ważniejsza dla gospodarki kraju.

Obrazują to dane Holenderskiego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że statki śródlądowe przewiozły w ubiegłym roku najwięcej towarów w historii (369 mln ton). Jednocześnie w 2021 r. jednostki śródlądowe przewiozły z Niderlandów do zagranicznych odbiorców prawie 129 mln ton, co stanowi wzrost o 11,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Obecnie towary po holenderskich śródlądowych drogach wodnych przewozi 4870 jednostek, wynika z informacji CBS. Prawie połowa z nich (46 proc.) to frachtowce motorowe, które służą do transportu m.in. kontenerów, piasku oraz węgla.

Około jednej czwartej statków śródlądowych to barki, które z racji tego, że nie posiadają silników, muszą być holowane lub pchane przez specjalne jednostki.

Z informacji urzędu wynika, że pozostałe jednostki holenderskiej floty śródlądowej to tankowce (739) oraz inne statki (661).

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek