Holandia: Zełenski: nie rozumiem, dlaczego Haga ma wątpliwości w sprawie wejścia Ukrainy do UE

Jestem przekonany, że Ukraina wygra wojnę z Rosją - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie udzielonym holenderskiej telewizji. Ukraiński przywódca powiedział także, że "nie rozumie holenderskich wątpliwości co do kandydatury jego kraju do UE".

Rozmowa została nagrana w Kijowie i wyemituje ją w sobotę wieczorem program Nieuwsuur holenderskiej telewizji publicznej.

Prezydent powiedział w niej, że jest przekonany, iż jego kraj wygra wojnę z rosyjskim agresorem. "Chcemy walczyć do ostatniego tchu, ale nie do ostatniego człowieka" - oznajmił Zełenski. W jego ocenie Rosja nie liczy się ze stratami ludzkimi, a tych będą "nie dziesiątki, ale setki tysięcy".

Zełenski twierdzi, że aby zakończyć wojnę, musi dojść do rozmów tylko z jedną osobą. Ma na myśli rosyjskiego prezydenta. "Nie ma innych ludzi, z którymi możesz rozmawiać. Wszyscy ci ludzie są niczym - Putin decyduje o wszystkim" - powiedział ukraiński lider.

Prezydent zauważył, że wojna trwa znacznie dłużej niż początkowo sądził prezydent Rosji ze względu na zaciekły opór armii ukraińskiej. Wskazał, że Ukraińcy są niezwykle zmotywowani. "Nie sądzę, aby Putin rozumiał, że mieszkańcy wschodniej Ukrainy, nie chcą być częścią Rosji" - dodał Zełenski.

"Nie rozumiem powściągliwości holenderskich polityków wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej" - powiedział ukraiński prezydent, komentując europejskie aspiracje swojego kraju. Jego zdaniem poparcie dla ukraińskiej akcesji jest w holenderskim społeczeństwie "wystarczająco duże".

Zełenski ujawnił, że omawiał tę kwestię z premierem Markiem Rutte w czwartek. "Powiedziałem bardzo otwarcie: jeśli uważasz, że nie ma dla nas miejsca w UE, to powinieneś powiedzieć tak wyraźnie" - dodał prezydent.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek