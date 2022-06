Holandia: Związek zawodowy CNV: zawierane są skrajnie niekorzystne umowy z polskimi i ukraińskimi pracownikami

Holenderski związek zawodowy CNV alarmuje o uwłaczających kontraktach zawieranych z polskimi i ukraińskimi pracownikami przez agencje pracy tymczasowej. W zapisach umów znajdują się groźby deportacji, zakaz opuszczania Holandii, a także kary finansowe w przypadku rozmów z innymi osobami o sprawach pracowniczych.

CNV poinformował media o skandalicznych kontraktach jakie zawiera z Polakami i Ukraińcami m.in. agencja zatrudnienia Janpol. Chodzi o co najmniej kilkadziesiąt umów jakie zawarła agencja z pracownikami szklarni w Westland w zachodniej części Holandii.

"Jedną z najbardziej skandalicznych klauzul w umowie, napisanych łamanym językiem niderlandzkim, jest to, że złamanie przepisów +może doprowadzić do deportacji na Ukrainę i zakazu wjazdu do krajów UE+. Innymi słowy, Ukraińcy mogą zostać odesłani na wojnę" - napisał portal NOS.

"Jak można tak mówić ludziom, którzy wyjechali z terenów, gdzie jest regularna wojna?" - zapytał Henry Stroek z CNV na antenie rozgłośni NOS Radio 1. Stroek twierdzi, iż proponowana przez agencję umowa przewiduje, iż pracownicy muszą na początku każdego miesiąca zapłacić 50 euro "kosztów administracyjnych". Ponadto opłacają własne zakwaterowanie i transport, a także odzież roboczą i obuwie.

NOS, który jest w posiadaniu umów, twierdzi, że zawierają one także klauzulę, iż w przypadku wcześniejszej rezygnacji z pracy trzeba zapłacić karę 200 euro. 500 euro kosztować będzie pracownika rozmowa z innymi osobami zatrudnionymi w tym samym miejscu w sprawach pracowniczych.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek