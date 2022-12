Holendrzy sprzeciwią się amerykańskim sankcjom na Chiny?

Seria wprowadzonych w tym roku sankcji amerykańskich wymierzonych w chińską branżę półprzewodników ma doprowadzić do jej stagnacji. Jednakże USA napotyka problemy, których źródłem nie są działania odwetowe Chin, lecz interesy zachodnich sojuszników.

Według doniesień “Asia Times”, w ostatnich dniach listopada USA miały wysłać do Holandii grupę swoich dyplomatów, którzy przekonywali tamtejszy rząd do ustępstw w kwestii respektowania nowego amerykańskiego prawa przez holenderskiego lidera z branży półprzewodników, czyli ASML. Sprawa ma związek z wypowiedzią holenderskiej minister handlu Liesje Schreinemacher, która 21 listopada w holenderskim parlamencie stwierdziła, że „dla nas ważna jest obrona naszych interesów: naszego bezpieczeństwa narodowego, ale również interesów gospodarczych”. Wypowiedź ta została odczytana jako sprzeciw wobec amerykańskiej polityki i obrona rodzimych przedsiębiorstw, w tym przypadku ASML.

Kłopot z amerykańskimi sankcjami na Chiny ma wiele firm

ASML to założona w 1984 r. przez Philips i ASM International spółka z siedzibą w holenderskim Veldhoven. Wytwarza urządzenia litograficzne wykorzystywane do produkcji chipów komputerowych. Wedle danych firmy, jej zysk netto za 2021 r. wyniósł 6,17 mld dolarów.

Obecne zamieszanie wokół tego przedsiębiorstwa dotyczy eksportu jej produktów do Chin. Już w 2019 r. holenderski rząd w wyniku amerykańskich nacisków zakazał ASML sprzedaży do Chin swoich najbardziej zaawansowanych produktów. Od tej pory firma sprzedaje do Państwa Środka jedynie starsze modele, umożliwiające produkcję chipów o grubości 16 nanometrów, co według danych przywoływanych przez “Asia Financial” stanowiło w latach 2019-2021 ok. 14-16 proc. urządzeń sprzedanych przez firmę. Dla urzędników administracji USA to wciąż za mało, przez co domagają się ograniczeń obecnie eksportowanych urządzeń.

Ponadto w wyniku nowego prawa amerykańskiego obywatele USA pracujący dla holenderskiego giganta zostali odsunięci od wykonywania swoich obowiązków na terenie ChRL. Taki stan rzeczy może wywoływać u Holendrów poczucie niesprawiedliwości, zwłaszcza że firmy z innych państw-sojuszników USA dostały odroczenie na implementację nowego amerykańskiego prawa. Przykładem może być Samsung, który jeszcze przez rok będzie sprzedawał chińskiemu Baidu, odpowiednikowi Google’a, swoje zaawansowane chipy o wielkości 3nm.

Amerykanom pozostają jedynie dyplomatyczne naciski na Holendrów

Jednak jak zauważają dziennikarze technologiczni z założonej w Hongkongu platformy Tech Teller, sprawa ASML ma związek z luką istniejącą w nowym amerykańskim prawie i sytuacją na rynku wspomnianych wcześniej urządzeń. W przypadku maszyn najnowszej generacji, ASML uzależniony jest od będącej w jego posiadaniu, ale działającej na terenie USA firmy Cymer. Ona dostarcza rozwiązania w zakresie źródeł światła ultrafioletowego. W tym wypadku amerykańska administracja może wpływać na politykę ASML.

W przypadku starszych urządzeń, firma z Holandii polega jednak na produktach dwóch innych firm, japońskiego Gigaphoton i chińskiego Keyi Hongyuan. W ten sposób USA może zostać całkowicie wykluczone z decyzji dotyczących produkcji mniej zaawansowanych chipów. Takiej sytuacji nie przewidzieli amerykańscy prawodawcy, przez co jedyną opcją pozostają naciski dyplomatyczne na Holendrów, aby ci poprzez zmniejszenie eksportu uderzyli we wciąż nienasycony rynek chipów w Chinach.

