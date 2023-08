Honduras: Aresztowano burmistrza pod zarzutem przemytu kokainy do USA

W Hondurasie aresztowano burmistrza pod zarzutem handlu narkotykami na dużą skalę i przemytu 90 ton kokainy do Stanów Zjednoczonych - poinformowała w niedzielę prokuratura.

Władze uważają, że Wilmer Manolo Wood z miasta Brus Laguna w północno-wschodnim Hondurasie zaangażował się w handel narkotykami ponad 15 lat temu, a osiem lat temu zaczął prowadzić działalność na własną rękę.

Zarzuca się mu współpracę z trzema kartelami narkotykowymi: Los Piningos, Los Yanez i Los Amador. Aresztowanie burmistrza miało miejsce w ramach operacji przeciwko tym gangom.

W ciągu ostatnich lat Wilmer Manolo Wood miał przemycić, przy współpracy z kartelami, ponad 90 ton kokainy do USA. Przed wyborem na burmistrza Wood pracował jako nauczyciel języka hiszpańskiego.

Władze centralne Hondurasu twierdzą, że nie był on jedynym burmistrzem zaangażowanym w działalność przestępczą. Co najmniej kilkunastu innych było powiązanych m. in. z handlem narkotykami, praniem brudnych pieniędzy, korupcją i zabójstwami.

Honduras jest klasyfikowany od lat 70. XX wieku jako strefa tranzytowa dla kokainy produkowanej w Ameryce Południowej, przede wszystkim w Kolumbii, i przeznaczonej na główny rynek zbytu, czyli USA.