Honduras: Prezydent Castro zapowiada nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Chinami

Prezydent Hondurasu Xiomara Castro ogłosiła we wtorek, że jej rząd będzie dążył do nawiązania stosunków dyplomatycznych z Chinami, co oznaczałoby zerwanie stosunków z Tajwanem.

Castro poinformowała na swoim koncie na Twitterze, że poleciła ministrowi spraw zagranicznych Hondurasu Eduardo Reinie rozpoczęcie negocjacji z Chinami; nic nie wspominała o przyszłości relacji z Tajwanem.

Honduras jest obecnie jednym z ostatnich 14 krajów, które utrzymują stosunki dyplomatyczne z Tajwanem.

Komunistyczne Chiny, które roszczą sobie pretensje do zwierzchnictwa nad Tajwanem, nie godzą się na to, by inne państwa mogły utrzymywać stosunki dyplomatyczne zarówno z nimi, jak i z tą wyspą.

Podczas kampanii wyborczej Xiomara Castro nie wykluczyła zerwania stosunków z Tajwanem i nawiązania relacji z Chinami, ale po objęciu urzędu prezydenta na początku ubiegłego roku powiedziała, że ma nadzieję na utrzymanie więzi z Tajwanem.

W styczniu 2022 roku także minister spraw zagranicznych Hondurasu zapewniał w wypowiedzi dla agencji Associated Press, że jego kraj nadal będzie rozwijał relacje z Tajwanem.

Nie wiadomo, co skłoniło władze Hondurasu do zmiany polityki.