Honduras: Zwęglone szczątki 41 kobiet znaleziono po zamieszkach w więzieniu

Zwęglone szczątki 41 kobiet znaleziono po zamieszkach, które wybuchły we wtorek w więzieniu w mieście Tamara, położonym 30 km na północny zachód od stolicy Hondurasu, Tegucigalpy - poinformowały lokalne władze.

Lokalne media informują, że zamieszki w kobiecym więzieniu zaczęły się od starcia rywalizujących ze sobą młodzieżowych gangów Pandilla 18 i Mara Salvatrucha - podała agencja dpa.

Podczas zamieszek wybuchł pożar. "Większość ofiar spłonęła żywcem, inne zginęły od ran postrzałowych" - powiedział agencji AFP rzecznik prokuratury.

Krewni skazanych kobiet zgromadzili się pod więzieniem, oczekując na informacje o bliskich.

Agencja dpa przypomina, że w ostatnich tygodniach doszło do aktów przemocy w kilku więzieniach w Hondurasie, co doprowadziło do powołania specjalnej rządowej komisji do walki z kryzysem w systemie penitencjarnym.