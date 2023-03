Hongkong: Areszt za posiadanie wywrotowych książek dla dzieci

Narodowa policja bezpieczeństwa Hongkongu aresztowała dwóch mężczyzn za posiadanie książek dla dzieci, które władze uznały za wywrotowe –poinformował w czwartek "The Guardian".

Dwóch mężczyzn zostało aresztowanych i zatrzymanych po tym, jak policja i celnicy przeszukali ich domy i biura i znaleźli kopie "wywrotowych publikacji", które rzekomo "podżegały do nienawiści lub pogardy" wobec rządów Chin i Hongkongu oraz wymiaru sprawiedliwości, - wynika z policyjnego komunikatu prasowego cytowanego w lokalnych mediach.

Chińskojęzyczna gazeta Mingpao poinformowała, że publikacje zostały wysłane z Wielkiej Brytanii do Hongkongu i było to kilka kopii ilustrowanych książek dla dzieci z serii, która przedstawiała mieszkańców Hongkongu podczas zamieszek w 2019 roku jako owce próbujące bronić swojej wioski przed wilkami, co jest wyraźnym odniesieniem do władze Chin kontynentalnych.

Aresztowani zostali zwolnieni za kaucją, ale muszą zgłosić się na policję w przyszłym miesiącu, jak poinformowała Mingpao.

"The Guardian" przypomina o głośnym procesie w 2022 roku, w którym pięciu logopedów zostało skazanych na 19 miesięcy więzienia za "spiskowanie w celu opublikowania, dystrybucji i wystawienia trzech książek w wywrotowych zamiarach".

Policja ostrzegała wówczas rodziców, aby zniszczyli książki, ponieważ były one "zbyt radykalne i zaszczepiały dzieciom idee konfrontacji i sprzeciwu wobec rządu".