Hongkong: Atak nożownika na policjanta w rocznicę powrotu miasta do Chin

50-letni mężczyzna, który w czwartek, w rocznicę powrotu miasta do Chin, dźgnął policjanta nożem był „samotnym wilkiem”, który popełnił akt terrorystyczny - powiedział sekretarz ds. bezpieczeństwa Hongkongu Chris Tang.

Policja Hongkongu poinformowała w czwartek wieczorem, że prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa i samobójstwa po tym jak mężczyzna, który zaatakował i ranił policjanta dźgnął się nożem w klatkę piersiową.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł około godziny później.

Policjant, 28 lat, ma 10-centymetrową ranę pleców ,przebite płuco i pomyślnie przeszedł operację - poinformowała komenda policji.

Rozmawiając z dziennikarzami w piątek rano sekretarz ds. bezpieczeństwa Hongkongu Chris Tang powiedział, że był to "lokalny atak terrorystyczny samotnego wilka". Dodał, że policja przeszukała dom 50-latka, nie podał jego danych personalnych, a materiały na jego komputerze wykazały, że był "zradykalizowany", nie wyjaśnił co przez to rozumie.

W czwartek w Hongkongu dla zapewnienia bezpieczeństwa w całym mieście rozmieszczono tysiące policjantów, a także ciężarówki z armatkami wodnymi i pojazdy opancerzone. Policja zakazała spotkań w tym roku, powołując się na koronawirusa.

Prawo bezpieczeństwa narodowego, które Pekin nałożył na Hongkong w zeszłym roku w odpowiedzi na miesiące protestów prodemokratycznych w 2019 roku, również zniechęciło ludzi do gromadzenia się. Prawo karze za wszystko, co Chiny uznają za działalność wywrotową, secesję, terroryzm i zmowę z siłami zagranicznymi.

Według oświadczenia rządu kilkanaście osób zostało aresztowanych za "posiadanie imitacji broni palnej, posiadanie broni ofensywnej, zbezczeszczenie flagi narodowej, rozpowszechnianie wywrotowych publikacji" i inne przestępstwa.

Przywódczyni Hongkongu Carrie Lam, która wróciła z Pekinu, gdzie uczestniczyła w obchodach stulecia Chińskiej Partii Komunistycznej, potępiła w oświadczeniu atak nożem i inne nielegalne czyny.

"Po miesiącach zamieszek w drugiej połowie 2019 r. członkowie społeczeństwa brzydzą się przemocą i bardzo cenią stabilność społeczeństwa od czasu wprowadzenia w życie ustawy o bezpieczeństwie narodowym w zeszłym roku" - powiedziała.