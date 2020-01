Hongkong: Carrie Lam oświadczyła w Davos, że nie ustąpi ze stanowiska

Uczestnicząca w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos szefowa administracji Hongkongu Carrie Lam oświadczyła w środę, że zamierza pozostać na stanowisku, aby walczyć z kryzysem gospodarczym oraz koronawirusem, który zabił już 17 osób w Chinach kontynentalnych.

"Bardzo łatwo byłoby po prostu uciec od problemu. Bardzo trudno jest rządzić i realizować politykę" - powiedziała popierana przez Pekin Lam. Dodała, że ci, "którzy rozumieją strukturę polityczną", wiedzą, że pozostawienie jej stanowiska bez obsady "spowodowałoby tylko więcej zamieszania" -

Agencja Reutera zauważa, że pojawienie się nowego koronawirusa, wywołującego zapalenie płuc, nie mogło przyjść w gorszym czasie dla Hongkongu, którego status jako centrum finansowego ucierpiał już z powodu trwających od czerwca masowych protestów prodemokratycznych.

"Podczas gdy ludzie koncentrują się na tym, co wydarzyło się w Hongkongu, (ważne że) nie doszło w ostatnich miesiącach do rozlewu krwi na ulicach (...). Nie doszło do godziny policyjnej. Nie doszło do kneblowania mediów" - podkreśliła Lam.

Przemawiając kilka godzin po tym, gdy w Hongkongu poddano kwarantannie osobę, która prawdopodobnie zaraziła się koronawirusem, Lam powiedział, że wdrożone są solidne procedury, a miasto wyciągnęło wnioski z epidemii SARS (zespołu ostrej niewydolności oddechowej), w wyniku której zmarło w mieście prawie 300 osób w 2003 roku.

W środę chińska telewizja publiczna poinformowała, że do 17 wzrosła w Chinach liczba ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa. Według chińskich władz dotychczas potwierdzono 444 przypadki zarażenia nową, groźną chorobą.