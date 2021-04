Hongkong: Działacz demokratyczny Joshua Wong ponownie stanął przed sądem

Znany hongkoński działacz demokratyczny Joshua Wong, który siedzi już w więzieniu za protesty, przyznał się w piątek do udziału w zakazanym czuwaniu z okazji rocznicy masakry na placu Tiananmen w Pekinie 4 czerwca. Grozi mu za to do pięciu lat pozbawienia wolności.

Do tego samego zarzutu przyznali się również radcy dzielnic Lester Shum, Tiffany Yuen i Jannelle Leung. Łącznie o uczestnictwo w czuwaniu oskarżono 24 przedstawicieli obozu demokratycznego - podała publiczna stacja RTHK.

W ubiegłym roku po raz pierwszy w historii hongkońska policja nie wyraziła zgody na czuwanie w intencji ofiar masakry z 1989 roku, uzasadniając to pandemią koronawirusa. Podobną decyzję ogłoszono również w tym roku.

Hongkong był jedynym miejscem w Chinach, gdzie tego rodzaju zgromadzenia odbywały się regularnie na dużą skalę. W Chinach kontynentalnych wydarzenia z 1989 roku są tematem tabu, a komunistyczne władze stanowczo tępią wszelkie próby ich upamiętniania.

Joshua Wong, jedna z najbardziej postaci hongkońskiego ruchu demokratycznego, siedzi obecnie w więzieniu, skazany na około półtora roku za swoją rolę w dwóch demonstracjach z 2019 roku, gdy miastem wstrząsały masowe antyrządowe protesty.

24-letni działacz jest też oskarżony o działalność wywrotową w związku z udziałem w organizacji prawyborów obozu demokratycznego. Na mocy kontrowersyjnych przepisów bezpieczeństwa państwowego, narzuconych Hongkongowi przez władze centralne ChRL w czerwcu 2020 roku, grozi mu za to nawet dożywocie.