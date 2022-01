Hongkong: Izba handlowa UE: restrykcje covidowe mogą być utrzymane do 2024 roku, ryzyko ucieczki firm

Hongkong może utrzymać surowe restrykcje covidowe do 2024 roku, co niesie ryzyko ucieczki zagranicznych firm i pracowników oraz zagraża roli miasta jako hubu finansowego – oceniła Izba Handlowa UE w Hongkongu w projekcie raportu, opisywanym w środę przez Agencję Reutera.

Ograniczona skuteczność chińskich szczepionek przeciw Covid-19 zmusza władze Chin do utrzymywania surowych ograniczeń dotyczących podróży - oceniono w projekcie, do którego dotarła agencja, a który nie został upubliczniony. Izba UE nie odpowiedziała na prośbę o komentarz.

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest, że Hongkong nie otworzy się, dopóki w zamieszkanych przez 1,4 mld ludzi Chinach nie zostanie wdrożona szczepionka mRNA, a to nie nastąpi najpewniej do końca 2023 roku lub początku 2024 roku - oceniono w projekcie.

Taka sytuacja niesie ryzyko powstania "efektu kaskadowego" i masowego opuszczania Hongkongu przez zagraniczne firmy. "Spodziewamy się exodusu obcokrajowców, prawdopodobnie największego, jaki miał miejsce w Hongkongu oraz jednego z największych w ujęciu bezwzględnym w jakimkolwiek mieście w tym regionie w niedawnej historii" - napisano.

Hongkong uznawany jest za jedno z miejsc, które w 2021 roku najskuteczniej utrzymywały pandemię pod kontrolą, ale z powodu ograniczeń podróży i powracających lockdownów była brytyjska kolonia stała się również jednym z najbardziej odizolowanych obszarów świata, co doprowadziło do ucieczki pracowników - zauważa Agencja Reutera.

Autorzy projektu raportu Izby Handlowej UE ocenili, że w takim wypadku ponadnarodowe korporacje na coraz większą skalę przenosiłyby zespoły zajmujące się rynkiem chińskim do Chin kontynentalnych, a pozostałe zespoły azjatyckie - do Singapuru lub Seulu. Hongkong mógłby utracić swoje atuty jako międzynarodowy hub biznesowy i potencjał w ramach chińskiej gospodarki. Ucieczka zagranicznych pracowników podkopałaby również "potencjał do utrzymywania światowej klasy uniwersytetów" - napisano.

Z Kantonu Andrzej Borowiak