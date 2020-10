Hongkong: Media: konsulat USA nie udzielił schronienia czworgu aktywistów

Czworo hongkońskich aktywistów weszło do konsulatu USA, by wnioskować o azyl polityczny, ale zostali odesłani – podał w środę dziennik „South China Morning Post”. Dzień wcześniej policja zatrzymała innego działacza, który też zamierzał ubiegać się o azyl.

Czworo działaczy przybiegło do konsulatu USA przy Garden Road we wtorek po południu, a strażnik wpuścił ich do środka - poinformował "SCMP". Według gazety aktywiści zostali potem "odesłani" z placówki, choć ani złożenie przez nich wniosków o azyl, ani ich odrzucenie nie zostało oficjalnie potwierdzone.

Na co najmniej jednym z czworga działaczy ciążą zarzuty związane z antyrządowymi protestami, które toczyły się w Hongkongu przez całą drugą połowę 2019 roku - ustalił hongkoński dziennik.

Zdaniem obserwatorów chińskie i amerykańskie władze unikają komentowania sprawy, by nie zaogniać napięć w relacjach pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem. Gdyby działaczom udzielono w konsulacie schronienia, mogłoby to doprowadzić do poważnego sporu dyplomatycznego - twierdzi "SCMP".

Wcześniej we wtorek funkcjonariusze wydziału bezpieczeństwa państwowego hongkońskiej policji zatrzymali w pobliżu amerykańskiego konsulatu innego działacza, Tony'ego Chunga, byłego lidera rozwiązanej grupy Studentlocalism, która nawoływała do niepodległości Hongkongu. Według "SCMP" Chung zamierzał wnioskować o azyl w USA.

Policja zatrzymała we wtorek również dwoje innych byłych członków Studentlocalism, Yannis Ho i Williama Chana. Wszystkim trojgu zarzuca się złamanie kontrowersyjnych przepisów bezpieczeństwa państwowego, narzuconych w czerwcu Hongkongowi przez władze centralne ChRL.

Przepisy bezpieczeństwa państwowego przewidują nawet dożywocie za nieprecyzyjnie określone przestępstwa, które Pekin uznaje za działalność wywrotową, separatystyczną, terrorystyczną lub zmowę z obcymi siłami. Dopuszczają również możliwość sądzenia podejrzanych w Chinach kontynentalnych. Zachodnie rządy i wielu Hongkończyków oceniało ich wprowadzenie jako podważenie autonomii regionu.

Z Kantonu Andrzej Borowiak