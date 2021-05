Hongkong: Media: szczepienie będzie obowiązkowe dla załóg linii Cathay Pacific

Hongkońskie linie lotnicze Cathay Pacific zasugerowały, że szczepienie przeciw Covid-19 będzie wkrótce wymagane od wszystkich członków załóg – podała w piątek stacja RTHK. Według cytowanego przez nią eksperta presja na szczepienia w tej branży jest światowym trendem.

Tymczasem zatrudniający 5 tys. osób Hotel Peninsula w Hongkongu oferuje premie, by zachęcić personel do szczepień. Każdy pracownik, który zaszczepi się przeciw Covid-19 do sierpnia, otrzyma 2 tys. dolarów hongkońskich (953 zł) i dwa dni płatnego urlopu - ogłosił rzecznik hotelu.

Linie Cathay Pacific zasugerowały w okólniku rozesłanym do pracowników, że osoby niezaszczepione nie będą wkrótce mogły pracować na pokładach samolotów. W odpowiedzi na pytania mediów firma wyraziła nadzieję, że władze zaostrzą reguły w tym zakresie.

Cathay nie przekazał, kiedy zamierza wprowadzić obowiązek szczepień dla załóg, ale oświadczył, że "szybko zbliża się do tego punktu decyzyjnego". Dotychczas zaszczepiło się ok. 80 proc. pracujących w tych liniach pilotów, ale niecała połowa innych członków załóg.

Wykładowca z wydziału logistyki na hongkońskiej politechnice Achim Czerny ocenił, że trend szczepień w sektorze lotniczym występuje na całym świecie. Choć przyjmowanie zastrzyków jest dobrowolne, członkowie załóg znajdą się pod presją, by się szczepić i utrzymać stanowiska - dodał.

"Oczywiście wszystkie linie lotnicze chcą, by ich załogi były zaszczepione, ponieważ pandemia bardzo mocno wpływa na sektor lotniczy. Wszystkie ograniczenia podróży i wymogi kwarantanny sprawiają, że działalność linii jest bardzo trudna" - powiedział Czerny.

Z Kantonu Andrzej Borowiak