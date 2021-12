Hongkong: Niedzielne wybory zdominowane przez pekińskich lojalistów. Opozycja w praktyce wykluczona

W Hongkongu odbędą się w niedzielę pierwsze wybory parlamentarne według narzuconej przez komunistyczne władze ChRL ordynacji, która w praktyce wyklucza udział opozycji demokratycznej i zapewnia zwycięstwo propekińskim lojalistom.

Wybory do Rady Ustawodawczej odbędą się w czasie nasilonej kampanii władz przeciwko ruchowi demokratycznemu, w ramach której większość wpływowych działaczy opozycyjnych skazano już na więzienie lub oskarżono o przestępstwa, a niektórzy wyjechali z miasta w obawie przed prześladowaniami.

O 90 miejsc w Radzie ubiega się 153 polityków, przy czym po zmianie ordynacji tylko 20 mandatów rozdzielanych jest w powszechnym głosowaniu, a prawie wszyscy kandydaci reprezentują podobne, propekińskie stanowisko - podał portal Hong Kong Free Press.

Po raz pierwszy od przyłączenia Hongkongu do Chin w 1997 roku największe ugrupowanie prodemokratyczne, Partia Demokratyczna, nie wystawiło do wyborów ani jednego kandydata.

Napisana w Pekinie ordynacja przyznała zdominowanemu przez lojalistów komitetowi elektorów prawo weryfikacji kandydatów pod kątem "patriotyzmu", powszechnie rozumianego jako lojalność wobec Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Oznacza to w praktyce wykluczenie opozycji demokratycznej z formalnej polityki Hongkongu.

"Postaci reprezentujące ludzi nie mają nadziei na start" - napisał na Twitterze były hongkoński poseł Nathan Law, który obecnie działa na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii. Wezwał Hongkończyków, aby zbojkotowali wybory.

Komitet elektorów, który wybiera również szefów administracji Hongkongu, samodzielnie wyznaczy 40 posłów. Kolejnych 30 wybiorą specjalne komitety branżowe, również tradycyjnie zdominowane przez propekińskie elity - wynika z ordynacji.

Nowe prawo wyborcze w Hongkongu zakazuje też nakłaniania innych osób do bojkotu wyborów lub oddawania nieważnych głosów. Grożą za to trzy lata więzienia i grzywna w wysokości 200 tys. dolarów hongkońskich (25,6 tys. USD).

Obserwatorzy spodziewają się niskiej frekwencji. W listopadowym badaniu opinii publicznej 53 proc. respondentów wyraziło sprzeciw wobec nowej ordynacji wyborczej i tylko 52 proc. zadeklarowało zamiar oddania głosu, co byłoby najniższą frekwencją od 30 lat - podkreśla agencja AP.

Szefowa administracji Hongkongu Carrie Lam, uznawana za protegowaną rządu centralnego, twierdzi, że niska frekwencja może oznaczać, że ludzie są po prostu zadowoleni z obecnego rządu i nie czują potrzeby wyboru nowych posłów.

By zachęcić mieszkańców do głosowania, w niedzielę przejazdy transportem publicznym będą darmowe. Władze utworzą też specjalne lokale wyborcze w punktach granicznych, by umożliwić oddanie głosów uprawnionym osobom mieszkającym w Chinach kontynentalnych. Zamiar takiego głosowania wyraziło 18 tys. osób - ogłosiła w grudniu Lam.

Wybory parlamentarne w Hongkongu miały się pierwotnie odbyć we wrześniu 2020 r. Na fali antyrządowych nastrojów po masowych protestach z 2019 r. obóz demokratyczny miał wówczas realne szanse na historyczne zwycięstwo i przejęcie większości, co pozwoliłoby mu blokować inicjatywy rządowe.

Władze przełożyły jednak wybory, uzasadniając to pandemią Covid-19, a następnie wprowadziły reformę ordynacji i rozprawiły się z opozycją. Zdaniem demokratów użyły pandemii jako pretekstu, ponieważ obawiały się porażki w uczciwym głosowaniu.