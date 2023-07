Hongkong: Parlament drastycznie zmniejszył liczbę radnych wybieranych przez obywateli; policja ściga kolejnych działaczy

Hongkoński parlament jednomyślnie zredukował do 20 proc. liczbę radnych dzielnic wybieranych w powszechnym głosowaniu - informuje agencja Reutera w czwartek. Z kolei w poniedziałek za dysydentami na emigracji wydano listy gończe. Zdaniem krytyków te działania eliminują ostatnie ślady swobód demokratycznych w mieście rządzonym przez Chiny.

Hongkoński parlament złożony głównie z przedstawicieli obozu propekińskiego jednomyślnie przyjął poprawkę ustawy w sprawie wyborów do rad dzielnic, na mocy której tylko 88 z 470 miejsc przypadnie radnym wybieranym przez społeczeństwo.

Zmiana ordynacji wyborczej odzwierciedla rosnącą kontrolę Pekinu nad Hongkongiem po miesiącach masowych protestów prodemokratycznych w 2019 r. W poprzednich wyborach w 2019 r. politycy opozycyjni wobec Pekinu odnieśli miażdżące zwycięstwo, zdobywając 388 z 452 miejsc w głosowaniu bezpośrednim.

Wielu ówczesnych radnych zrezygnowało jednak w 2021 r. po tym, jak władze wprowadziły wymóg złożenia przysięgi lojalności wobec administracji Hongkongu wybieranej przez Pekin.

Szef administracji miasta John Lee uznał poprawkę za ważny moment w poprawie zarządzania miastem. "Musimy załatać luki instytucjonalne i całkowicie wykluczyć te antychińskie i destabilizujące siły - powiedział w oświadczeniu. - To działanie legislacyjne wdraża zasadę +Hongkong rządzony przez patriotów+ (…) Rady dzielnic są zdecydowanie w rękach patriotów".

Miejsca w radach zostaną obsadzone przez osoby mianowane przez szefa administracji, lokalne komitety administracyjne oraz z urzędu.

Unia Europejska wezwała "władze Chin i Hongkongu do przywrócenia zaufania do procesów demokratycznych w Hongkongu oraz do ustanowienia powszechnych wyborów, które są zapisane w ustawie zasadniczej". Chiny obiecały wprowadzenie powszechnych wyborów w byłej kolonii brytyjskiej w ramach umowy zawartej z Londynem w 1997.

Z kolei w poniedziałek policja w Hongkongu wydała nakazy aresztowania ośmiu prominentnych prodemokratycznych działaczy na mocy narzuconej przez Pekin ustawy o bezpieczeństwie narodowym i zaoferowała nagrody w wysokości 1 miliona dolarów hongkońskich (520 tys. PLN) za informacje prowadzące do aresztowania każdego z nich.

Szef administracji Hongkongu powiedział we wtorek, że "jedynym sposobem na zakończenie ich losu jako zbiegów, którzy będą ścigani do końca życia, jest poddanie się".

We środę i czwartek pojawiły się także doniesienia o zatrzymaniu w sumie pięciu osób pod zarzutem gromadzenia funduszy, które miały być następnie przekazywane osobom przebywającym za granicą.

W oświadczeniu policji nie zidentyfikowano podejrzanych ani osób, które rzekomo wspierali, jednak wielu obserwatorów łączy te aresztowania z poniedziałkowymi doniesieniami i uznaje je za przejaw dalszych represji rządu wobec prodemokratycznych dysydentów - podkreśla agencja AP.