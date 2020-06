Hongkong przedłuża zakaz wjazdu dla części obcokrajowców o trzy miesiące

Restrykcje epidemiczne dotyczące podróżnych przybywających do Hongkongu będą przedłużone o trzy miesiące do 18 września, a obowiązujący w regionie zakaz zgromadzeń więcej niż ośmiu osób o dwa tygodnie do 18 czerwca – ogłosiły we wtorek władze Hongkongu.

Zakaz wjazdu na terytorium Hongkongu dla osób niemieszkających w regionie nie dotyczy podróżnych przybywających z Chin kontynentalnych, Makau lub Tajwanu, jeśli w ciągu 14 dni nie podróżowali w inne miejsca. Po przyjeździe takie osoby muszą się jednak poddać 14-dniowej kwarantannie.

Zaniepokojenie budzi wykryte w ostatnich dniach nowe ognisko lokalnych zakażeń koronawirusem. Infekcje potwierdzono u 34-letniej kobiety i ośmiu osób z jej otoczenia, przy czym żaden z pacjentów nie był ostatnio za granicą. We wtorek zgłoszono oprócz tego dwa inne przypadki zakażeń, co podniosło łączny bilans do 1093.

Zgodnie z oczekiwaniami przedłużono też o dwa tygodnie zakaz gromadzenia się w miejscach publicznych więcej niż ośmiu osób, który miał obowiązywać do 4 czerwca. Sekretarz ds. zdrowia Sophia Chan zaprzeczyła na konferencji prasowej, aby za decyzją stały względy polityczne.

"Kierujemy się różnymi względami w oparciu o zdrowie publiczne, a nie inne rozważania" - powiedziała Chan. Dodała, że nie można było przewidzieć pojawienia się nowego ogniska choroby, a wydział zdrowia jest odpowiedzialny za uporanie się z nim.

W Hongkongu pojawiają się spekulacje, że władze zakazują zgromadzeń, by uniemożliwić legalną organizację prodemokratycznych demonstracji i protestów przeciwko planom narzucenia regionowi prawa o bezpieczeństwie narodowym. Opozycja ocenia to jako poważne naruszenie autonomii Hongkongu.

Hongkońska policja po raz pierwszy od 30 lat nie wydała zgody na czuwanie przy świecach w intencji ofiar masakry na placu Tiananmen w Pekinie z 1989 roku, uzasadniając to obowiązującym w regionie zakazem zgromadzeń. Według organizatorów jest to jedynie pretekst do ograniczania wolności wypowiedzi.

