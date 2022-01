Hongkong się zamyka. Co spotka biznes?

W grudniu 2021 r. władze Hongkongu zdecydowały się na wprowadzenie rygorystycznych restrykcji, czyli strategii “zero-Covidu”. Spotkało się to z falą krytyki ze strony przedstawicieli biznesu, ekspatów i firm, działających w tym niedawnym oknem na świat sinojęzycznego świata.

Nowe zasady po przyjeździe do Hongkong to między innymi poddanie się obowiązkowej kwarantannie przez 21 dni w wyznaczonym przez władze hotelu covidowym, przejście sześciu testów podczas obowiązkowej kwarantanny z profesjonalnym pobraniem wymazów. Do tego dochodzi samokontrola w ciągu kolejnych siedmiu dni, a także obowiązkowe testy w 26 dniu przybycia do Hongkongu w dowolnym punkcie. Konsekwencją ich wprowadzenia będzie ograniczenie kontaktów ze środowiskiem międzynarodowym.



Hongkong do czasu protestów z 2018 i 2019 r. był liberalnym oknem na świat sinojęzycznego świata, a także stolicą międzynarodowego biznesu. Wprowadzenie restrykcji sprawiło, że mniej podróżnych decyduje się na przylot, a wielu pracowników globalnych firm musiało na początku grudnia zrezygnować z lotów do Hongkongu. Jesienią ubiegłego roku prezes Europejskiej Izby Handlowej Frederik Gollob ostrzegał, że dostosowywanie się do strategii chińskiej wobec Covid-19, j prowadzi do restrukturyzacji firm i transferu części operacji do innych azjatyckich państw, w tym Hongkongu.