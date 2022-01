Hongkong skraca kwarantannę dla podróżnych do 14 dni, przedłuża restrykcje covidowe w mieście

Władze Hongkongu ogłosiły w czwartek, że w związku ze specyfiką wariantu koronawirusa Omikron skrócą okres obowiązkowej kwarantanny dla osób przybywających do miasta z 21 do 14 dni. Środki dystansowania społecznego, w tym zamknięcie szkół, będą natomiast przedłużone.

Od 5 lutego osoby przybywające do Hongkongu będą mogły opuszczać miejsce kwarantanny po 14 dniach. Przez kolejny tydzień będą zobowiązane do monitorowania swojego stanu zdrowia, ale w tym czasie będą mogły się swobodnie przemieszczać - poinformowała szefowa administracji Hongkongu Carrie Lam.

Organizacje biznesowe apelowały do władz Hongkongu o złagodzenie surowych restrykcji wjazdowych, oceniając, że mogą one doprowadzić do ucieczki zagranicznych firm i zagrozić pozycji miasta jako międzynarodowego ośrodka finansowego.

Lam zaznaczyła jednak, że decyzja o skróceniu kwarantanny wynika ze specyfiki wariantu koronawirusa Omikron, który w wielu krajach stał się dominujący. "Okres inkubacji Omikronu jest stosunkowo krótki, więc w oparciu o naukę skróciliśmy już wcześniej kwarantannę dla bliskich kontaktów zakażonych osób" - przypomniała.

Władze zdecydowały się również na przedłużenie ogłoszonego wcześniej zakazu przylotów z ośmiu krajów, w tym Francji, USA i Wielkiej Brytanii o dwa tygodnie, do 18 lutego.

Do 17 lutego przedłużone będą natomiast środki dystansowania społecznego w Hongkongu, w tym zakaz jedzenia w restauracjach w godzinach nocnych i ograniczenie czasu pracy niektórych lokali. Nauka w szkołach nie zostanie wznowiona do 21 lutego - przekazała publiczna stacja RTHK.

Hongkong uchodził w 2021 roku za jedno z miejsc najlepiej utrzymujących koronawirusa pod kontrolą, ale obecnie miasto mierzy się z nową falą zakażeń. W czwartek zgłoszono 164 nowe infekcje, najwięcej od początku pandemii. Władze miasta, podobnie jak rząd centralny ChRL, stosują zasadę "zero covid" i dążą do całkowitej eliminacji wirusa z terytorium, a na ogniska infekcji reagują surowymi lockdownami.

Obecnie obowiązek odbycia 21-dniowej kwarantanny w wyznaczonym przez władze hotelu dotyczy osób przybywających ze 147 krajów i regionów uznanych za obszary wysokiego ryzyka. Przyjezdni z 15 krajów z listy największego zagrożenia muszą spędzić pierwsze cztery dni kwarantanny w rządowym ośrodków na wyspie Lantau.

