Hongkong: Władze pozbawiły mandatów czterech posłów opozycji, pozostali ustąpili

Czterech posłów opozycji demokratycznej w Hongkongu pozbawiono mandatów zgodnie z decyzją, zatwierdzoną w środę przez organ kierowniczy parlamentu ChRL w Pekinie – przekazały władze Hongkongu. Pozostali demokraci ogłosili złożenie mandatów w akcie protestu.

W związku z decyzją Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL) mandaty stracili członkowie lokalnego parlamentu Hongkongu Alvin Yeung, Dennis Kwok, Kwok Ka-ki oraz Kenneth Leung, którym wcześniej uniemożliwiono kandydowanie w kolejnych wyborach.

Komitet uzasadnił tę decyzję, twierdząc, że w parlamencie Hongkongu nie mogą zasiadać osoby promujące lub popierające niepodległość, kwestionujące zwierzchnictwo rządu centralnego, zabiegające za granicą o ingerencje w sprawy miasta lub w inny sposób zagrażające bezpieczeństwu państwowemu.

Według przewodniczącego OZPL Li Zhanshu decyzja była "właściwa i konieczna", ale członkowie obozu demokratycznego w Hongkongu potępili ją jako kolejne działanie w kierunku zacieśnienia kontroli rządu ChRL nad regionem i ograniczenia jego autonomii.

"Z naszego punktu widzenia to jest oczywiste złamanie Prawa Podstawowego i naszego prawa do udziału w życiu publicznym, a także naruszenie procedur" - powiedział po ogłoszeniu tej decyzji Dennis Kwok, odnosząc się do małej konstytucji Hongkongu.

"Dziś, (zasada) +jednego kraju, dwóch systemów+ już nie istnieje. Ktokolwiek podjął tę decyzję, musi odpowiedzieć przed historią i przed każdym z Hongkończyków" - oświadczył inny pozbawiony mandatu poseł, Kwok Ka-ki.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami pozostałych 15 posłów opozycji demokratycznej w hongkońskim parlamencie ogłosiło w środę, że składają mandaty w akcie protestu przeciwko dyskwalifikacjom. Oznacza to, że w parlamencie regionu pozostaną tylko propekińscy lojaliści.

Szefowa administracji Hongkongu Carrie Lam oświadczyła, że nie ma uprawnień do odwoływania posłów lokalnego parlamentu, a decyzja o dyskwalifikacjach zapadła w Pekinie. Na konferencji prasowej dziennikarze podnosili obawy, że parlament pozbawiony opozycji stanie się instytucją fasadową, ale Lam temu zaprzeczyła - podała publiczna stacja RTHK.

Z Kantonu Andrzej Borowiak