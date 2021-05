Hongkoński demokrata Joshua Wong skazany na kolejne 10 miesięcy więzienia

Znany hongkoński działacz demokratyczny Joshua Wong, który siedzi już w więzieniu za protesty, został w czwartek skazany na kolejne 10 miesięcy pozbawienia wolności za udział w zakazanym czuwaniu w rocznicę masakry na Placu Tiananmen w Pekinie.

Wraz z Wongiem na ławie oskarżonych zasiadło troje demokratycznie wybranych radców dzielnic, Lester Shum, Tiffany Yuen i Jannelle Leung, którzy usłyszeli wyroki od czterech do sześciu miesięcy więzienia. Wszyscy przyznali się do winy.

Sprawa dotyczy czuwania w intencji ofiar masakry na placu Tiananmen w Pekinie z 4 czerwca 1989 roku. W ubiegłym roku władze Hongkongu po raz pierwszy w historii nie zezwoliły na takie czuwanie, uzasadniając to epidemią koronawirusa. W tym roku ogłosiły podobną decyzję.

Mimo zakazu w ubiegłorocznym czuwaniu w Parku Wiktorii na wyspie Hongkong wzięły udział tysiące osób. Wydając wyrok, sędzia ocenił, że tak duże zgromadzenie mogło wymknąć się spod kontroli, co groziło wybuchem przemocy. Podkreślił potrzebę zniechęcania ludzi do podobnego łamania prawa w przyszłości - podała publiczna stacja RTHK.

Hongkong był dotychczas jedynym miejscem w Chinach, gdzie zgromadzenia w rocznicę masakry odbywały się regularnie na dużą skalę. W Chinach kontynentalnych krwawe stłumienie protestów na placu Tiananmen jest tematem tabu, a komunistyczne władze stanowczo tępią wszelkie próby upamiętniania tych wydarzeń.

24-letni Joshua Wong, jedna z najbardziej rozpoznawanych postaci hongkońskiego ruchu demokratycznego, siedzi już w więzieniu za dwie nieautoryzowane demonstracje z 2019 roku, gdy Hongkongiem wstrząsały masowe antyrządowe protesty.

Wong jest również oskarżony o udział w organizacji prawyborów obozu demokratycznego, co władze uznały za działalność wywrotową. Na mocy kontrowersyjnych przepisów narzuconych Hongkongowi przez rząd centralny ChRL może za to grozić nawet dożywocie.

Wydając w czwartek najnowszy wyrok, sąd oznajmił, że został on złagodzony z 15 do 10 miesięcy pozbawienia wolności, ponieważ oskarżony przyznał się do winy.

Z Kantonu Andrzej Borowiak