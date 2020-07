Honkong: Rekordowy przyrost zakażeń koronawirusem - 118 przypadków

Władze Hongkongu zgłosiły w czwartek 113 nowych zakażeń koronawirusem, co jest najwyższym dobowym przyrostem odnotowanym od początku pandemii. Dzień wcześniej odnotowano 113 infekcji. Władze ostrzegają, że miasto czeka krytyczny okres w walce z pandemią.

Coraz więcej zakażeń związanych jest z restauracjami, co każe ekspertom nawoływać do zamknięcia lokali gastronomicznych - podała publiczna stacja RTHK.

Hongkong rozszerzył w środę ścisłe środki dystansu społecznego, ponieważ do zdecydowanej liczby infekcji doszło na terytorium regionu. W czwartek było to 111 przypadków, co jest najwyższą liczbą wykrytych tam w ciągu jednego dnia infekcji lokalnych.

"Ponieważ stan lokalnej epidemii pozostaje poważny, rząd musi kontynuować działania w celu znacznego ograniczenia przepływu ludzi i kontaktów społecznych, by powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się Covid-19 w społeczeństwie" - zapowiedział rzecznik rządu.

Również podsekretarz ds. żywności i zdrowia wezwał opinię publiczną, a zwłaszcza osoby starsze i chore, do pozostania w domu i unikania zgromadzeń - przekazał dziennik "South China Morning Post".

Hongkong, uznawany za jedno z terytoriów stosunkowo dobrze radzących sobie z pandemią, mierzy się obecnie z trzecią falą zakażeń. W ciągu ostatniego tygodnia bilans potwierdzonych infekcji wzrósł o ponad 600 do 2249. Od początku kryzysu w mieście zmarło 15 chorych.